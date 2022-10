Bolsonaro sobre Roberto Jefferson: 'Não tem uma foto dele comigo'

Aramis Merki II e Iander Porcella (via Agência Estado)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou neste domingo, 23, que existam fotos dele com o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), que mais cedo atirou contra dois policiais federais que foram cumprir ordem de prisão contra ele. "Não tem uma foto dele comigo", disse. Apesar da afirmação, registros de Jefferson ao lado de Bolsonaro estão sendo publicados nas redes sociais. Pelo menos três fotos de diferentes visitas do deputado ao Palácio do Planalto foram compartilhadas.

A afirmação de Bolsonaro feita em transmissão ao vivo ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo. Na sequência, o presidente leu a publicação que fez no Twitter na qual repudia as falas de Jefferson contra a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na nota, Bolsonaro informa que determinou a ida do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, ao Rio de Janeiro para acompanhar o "andamento deste lamentável episódio".

Também na transmissão, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que Jefferson nunca foi coordenador da campanha de reeleição de Bolsonaro. Faria fez o comentário em resposta ao deputado federal André Janones (Avante-MG), que declarou nas redes sociais que Jefferson é "um dos coordenadores informais da campanha".