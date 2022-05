"Bolsonaro, seus dias estão contados", diz Lula em evento

Da Redação

Nesta segunda-feira (09), o ex-presidente Lula, pré candidato à Presidência da República, participou da Expominas, na cidade de Belo Horizonte. Durante o evento, que reuniu líderes de partidos, músicos e artistas, Lula afirmou que Jair Bolsonaro está com os "dias contados" no seu atual cargo.

continua após publicidade .

"Bolsonaro, seus dias estão contados. Não adianta desconfiar de urna. O que você tem é medo de perder as eleições e ser preso", disse Lula em discurso.

O político afirmou que Bolsonaro representa a "ignorância", a "violência" e o "fascismo" no país. Além de que será necessário reconstruir o Brasil. Ele disse, ainda, que é possível aumentar o salário mínimo e incentivar a pequena e média agricultura.

continua após publicidade .

O ex-presidente oficializou a sua pré-candidatura no último sábado, 07 de maio, em São Paulo. O vice será o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB).

Veja abaixo algumas das falas do ex-presidente, durante seu discurso no evento, na Região Oeste da Capital mineira:

Emprego e comida

continua após publicidade .

"É por isso que eu queria dizer que nós, que pensamos em educação, nós, que pensamos em emprego (...) Nós que pensamos em desenvolvimento da ciência e tecnologia. Nós que queremos aumentar a qualidade de vida do povo, nós que queremos almoçar e jantar, e tomar café todo dia, nós que queremos viver para fazer com que o humanismo prevaleça sob o ódio, haveremos de ganhar as eleições no dia 02 de outubro de 2022", disse Lula, durante seu discurso.





Salário e educação

continua após publicidade .

"Esse país nós precisamos descontruir para construir o país que nós já tínhamos construído quando eu ganhei as eleições em 2003. É possível aumentar o salário mínimo, nós provamos que é possível cuidar da pequena e média agricultura, nós provamos provar que é possível colocar as pessoas da periferia na universidade brasileira, provamos que é possível colocar as crianças nas escolas técnicas, provamos que é possível mandar os filhos dos trabalhadores estudar no exterior no programa ciências sem fronteira",continuou.





continua após publicidade .

Viagem de avião



"Que alegria que eu tinha quando um companheiro de outro estado vinha a Minas Gerais de avião, não queria vir mais de ônibus. Ah, que alegria, que eu tinha quando o rico falava: 'Ah, esse Lula é uma desgraça, porque o aeroporto virou uma rodoviária, tem muito pobre no aeroporto'."





continua após publicidade .

Poder de compra

"O trânsito está carregado em Belo Horizonte, o trânsito está carregado em São Paulo. O trânsito está carregado no Rio de Janeiro, porque esse Lula foi fazer com que pobre pudesse comprar um carro, pudesse andar dirigindo. As mulheres pobres agora estão inflacionando o mercado de perfume, porque a empregada doméstica pode utilizar na segunda-feira o perfume que a patroa usou na sexta pra ir num jantar", finalizou o ex-presidente.





Fonte: Informações do g1.