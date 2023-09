Bolsonaro será internado nesta segunda-feira para novas cirurgias

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) será internado nesta segunda-feira, 11, para a realização de três cirurgias: reconstituição das alças intestinais, correção de hérnia de hiato e correção de desvio de septo nasal. Os procedimentos serão feitos no Vila Nova Star, hospital da Zona Sul de São Paulo, onde Bolsonaro fez exames no último dia 23. Segundo apuração da

continua após publicidade

, Bolsonaro vai se internar no período da tarde desta segunda-feira. A reconstituição das alças intestinais que Bolsonaro fará será a sexta intervenção cirúrgica por causa da facada que ele recebeu durante a campanha de 2018 na cidade de Juiz de Fora (MG). A última foi em 9 de janeiro deste ano, nos Estados Unidos, um dia depois de manifestantes invadirem e destruírem as sedes dos Três Poderes em Brasília. Na ocasião, o ex-presidente teve dores abdominais por causa de uma aderência no intestino. As operações foram confirmadas na semana passada ao

por Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação e advogado de Bolsonaro. Segundo ele, o ex-presidente vai fazer as duas cirurgias abdominais - no intestino e na hérnia de hiato (para conter crises de refluxo gástrico) - conjuntamente. Elas estão marcadas para ocorrer na terça-feira, 12, dia seguinte à internação. A operação de correção de desvio de septo - que corrige obstruções nasais - vai ser feita na sequência, dependendo do quadro clínico do ex-presidente.