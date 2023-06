Bolsonaro se torna inelegível por oito anos após votação do TSE

Por 4 votos a 1, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos. A ação foi movida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).

A votação ocorreu em quatro sessões, sendo a última realizada na manhã desta sexta-feira (30), com início às 12h20.

O tribunal julga a conduta do ex-presidente durante reunião realizada com embaixadores, em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, para atacar o sistema eletrônico de votação. A legalidade do encontro foi questionada pelo PDT.

Além disso, o ex-chefe do Executivo é acusado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação para difundir informações falsas para desacreditar o sistema de apuração das eleições.

A votação prosseguirá para tomada dos últimos votos, que serão proferidos por Nunes Marques e Alexandre de Moraes. O plenário é composto por sete ministros.



