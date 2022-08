Bolsonaro se envolve em confusão com Youtuber em Brasília; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bolsonaro tentou pegar o celular do influencer, mas acabou puxando o homem pela gola da camiseta e, depois, pelo braço

Nesta quinta-feira (18), o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), se envolveu em uma confusão após ter sido provocado pelo Youtuber Wilker Leão, na saída do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência em Brasília. Assista o vídeo que circula nas redes sociais no final da matéria.

continua após publicidade .

Nesta manhã, o presidente, como de costume, parou para tirar fotos e fazer lives com os seus apoiadores. Neste momento, Wilker Leão começou a questionar e provocar Bolsonaro, foi empurrado e caiu no chão. Em um vídeo que circula nas redes sociais, não é possível ver quem derrubou o influencer, mas é perceptível que o homem ficou muito irritado, e passou a xingar o presidente do Brasil de "vagabundo", "safado", "covarde" e “tchutchuca do Centrão”.

Após o incidente, Bolsonaro entrou no carro oficial para dar continuidade à sua agenda eleitoral, mas com o aumento dos xingamentos, acabou saindo de dentro do veículo e voltou em direção a Leão. O presidente afirmou que gostaria de falar com o Youtuber, tentou pegar o seu aparelho telefônico, mas acabou puxando o homem pela gola da camiseta e, depois, pelo braço.

continua após publicidade .

Os seguranças tentaram tirar Leão de perto de Bolsonaro durante a confusão. Após todo o episódio, Bolsonaro conversou com o influencer por alguns momentos e foi para a Base Aérea, onde faz a campanha eleitoral no município de São José dos Campos, no Estado de São Paulo.

Devido a enorme repercussão do acontecimento, a equipe de reportagem do g1 procurou o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e a Secretaria de Comunicação Social (Secom), além de ter enviado mensagens nas redes sociais de Leão, mas não obteve respostas de nenhuma das partes até o momento da publicação desta matéria.

O influencer possui o costume de ficar na saída do Alvorada e gravar alguns vídeos provocando os apoiadores de Bolsonaro. Leão também faz vídeos contra petistas em manifestações do partido.



continua após publicidade .

Leão possui cerca de 13 mil inscritos em seu canal no YouTube. O influencer afirma ser cabo do Exército Brasileiro desde o ano de 2014 e auxiliar da Assessoria Jurídica da Secretaria de Economia e Finanças do Exército desde 2015. Conforme o Youtuber, seu canal tem como objetivo "promover discussão acerca de tudo que está relacionado a esse universo político e militar". Ele também tem 5,2 mil seguidores no seu perfil do Instagram e 125 mil pessoas que o acompanham no TikTok.

VÍDEO: Bolsonaro é provocado durante selfies com apoiadores e se envolve em confusão com youtuber em Brasília https://t.co/W7avuSdGWn #g1 pic.twitter.com/nD0k8wOGxQ — g1 (@g1) August 18, 2022





continua após publicidade .

Conversa durante a confusão

Bolsonaro conversou por cerca de cinco minutos com Leão. Entre os temas abordados, os dois homens falaram sobre mudanças na lei da delação premiada, orçamento secreto, reforma tributária, posse de armas e aliança com partidos do Centrão.



continua após publicidade .

“Eu preciso aprovar as coisas no Parlamento, certo? Se for para aprovar sozinho, eu sou ditador. Fecha tudo, fecha Supremo, fecha Congresso, fecha tudo e eu resolvo as coisas sozinho. Eu tenho que ter o apoio do Parlamento. Os partidos de centro são quase 300 dos 513 parlamentares. Como vou aprovar um projeto simples de lei dispensando 300 votos?”, disse Bolsonaro.

“Eu não posso ser um presidente 100%. Vai desagradar um ou outro em alguma coisa, vai desagradar”, afirmou Bolsonaro.





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News