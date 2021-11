Da Redação

'Bolsonaro quer mais 4 anos para continuar sem fazer nada'

O possível candidato à Presidência da República Sérgio Moro concedeu uma entrevista à Banda B na manhã desta quinta-feira (25) e criticou os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro.

continua após publicidade .

De acordo com o ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal, Bolsonaro sabotou seu projeto de combate à corrupção, além disso, o atual chefe do Executivo deseja ganhar mais uma eleição para "continuar sem fazer nada".

“Tive meu projeto sabotado no Ministério da Justiça. O presidente quer mais quatro anos para continuar não fazendo nada. Temos uma inflação muito alta, desemprego e pessoas sem presente e nem futuro. O presidente só está preocupado em apresentar programas que possam garantir a reeleição”, disse Sérgio Moro.

continua após publicidade .

O ex-juiz faz referências aos programas criados por Bolsonaro, como, por exemplo, o Auxílio Brasil, que, segundo Moro, pode comprometer as finanças do Brasil.

“Nós tivemos a maior recessão 2014 e 2016 do governo Dilma que começou no governo Lula, do PT, as pessoas esquecem essas questões”, criticou Moro.



Confira a conversa entre a jornalista Denise Mello e Sérgio Moro na íntegra:

continua após publicidade .

Fonte: Banda B.