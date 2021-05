Bolsonaro: “Quem não está contente comigo, tem Lula em 22”

Continua após publicidade

Na manhã desta terça-feira (25), o presidente Jair Bolsonaro conversou com alguns apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Ele disse que quem não estiver satisfeito com o trabalho dele pode votar no ex-presidente Lula (PT), na eleição de 2022.

Bolsonaro fez a declaração depois que uma apoiadora reclamou do sofrimento do povo. “Você passou 30 anos votando em quem? Você passou 30 anos votando em que tipo de gente? Vamos com calma no negócio aí… Quer ditadura, não é comigo”, disse o presidente.

“Tem algum posicionamento contra ou a favor do 31 de março de 64? Tem alguma posição tua? Porque vieram tudo para cima da gente, contra a gente naquela época. Bem, não vou discutir esse assunto aqui, não vou debater não, tá? Olha, quem não está contente comigo, tem Lula em 22 aí”, concluiu Bolsonaro.

Além do comentário, o dirigente soltou novas críticas a governadores e prefeitos pela decretação de medidas de restrição de circulação, impostas com o intuito de diminuir os casos de Covid-19.

Desta vez, ele direcionou suas queixas ao prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT). Um novo decreto publicado no início desta semana estabelece que a cidade volta a ter um lockdown, com fechamento de comércio e circulação restrita de pessoas, se ultrapassar a taxa de 30% de pacientes sintomáticos para a covid-19 por três dias consecutivos ou por cinco dias alternados no período de uma semana.



“Olha, pessoal reclama de alguns prefeitos, igual aquele lá de Araraquara. Ele deitava e rolava no lockdown, foi reeleito. Então, por favor, não me venha mais falar dessa maneira comigo mais. Não me venha mais falar dessa maneira comigo, porque se o cara foi reeleito, é porque está fazendo a coisa certa, e continua fechando Araraquara. Se não fosse a Ceagesp socorrer com dezenas de toneladas de alimentação, o povo lá estava numa situação bastante complicada”, disse Bolsonaro.



