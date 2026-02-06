Bolsonaro precisa de cuidados médicos, mas pode ficar na Papudinha, conclui perícia da PF
Um parecer médico elaborado por peritos da Polícia Federal concluiu que o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) exige acompanhamento contínuo, mas não impede sua permanência no presídio.
Bolsonaro está detido no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, desde o dia 15 de janeiro.
No mesmo dia, Moraes determinou que fosse feita uma nova avaliação por uma junta médica da Polícia Federal sobre a necessidade de prisão domiciliar, fixando um prazo de 10 dias para que o laudo fosse apresentado no processo. Antes, o ex-presidente estava detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.
A avaliação clínica foi realizada em 20 de janeiro. De acordo com o laudo, Bolsonaro necessita de cuidados como monitoramento rigoroso da pressão arterial, hidratação adequada, alimentação fracionada, realização periódica de exames laboratoriais e de imagem, além do uso contínuo de aparelho CPAP para o tratamento da apneia do sono e do ronco.
Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista engendrada por ele e militares de alta patente nas eleições de 2022.
Os médicos ressaltam que todas essas recomendações podem ser atendidas no ambiente prisional. O relatório também afirma que as comorbidades apresentadas pelo ex-presidente não justificam, neste momento, a transferência para uma unidade hospitalar.
Na quarta-feira, 4, a defesa de Jair Bolsonaro relatou o que chamou de "piora" nos últimos dias no estado de saúde do ex-presidente. Em petição em seu processo de execução penal, os advogados apontam que ele passou a sofrer com "episódios eméticos" (vômito) e crises de soluço acentuadas.