Bolsonaro passa o sábado no Rio em eventos com militares e evangélicos

O presidente Jair Bolsonaro cumpre agendas neste sábado, 10, no Rio de Janeiro. Os compromissos incluem tanto uma cerimônia militar como um encontro com evangélicos.

Pela manhã, o presidente participou de um evento da Marinha do Brasil na Baía de Guanabara, a bordo do Navio Patrulha Oceânico Apa. A celebração, chamada de Revista Naval, integra as comemorações do Bicentenário da Independência.

A imprensa chegou a ser avisada sobre uma possível entrevista coletiva após a cerimônia, mas o presidente preferiu não dar declarações e evitou contato com jornalistas. Profissionais de imprensa acompanharam o evento em embarcações separadas das demais autoridades presentes, e os jornalistas não tiveram qualquer contato com o presidente nem antes nem depois da cerimônia.

A solenidade no mar contou com a participação de 22 navios, sendo 11 brasileiros e 11 estrangeiros, que foram passados em revista pelo presidente. Cerca de dois mil militares participaram do evento.

A Marinha brasileira informou que, assim como os estrangeiros presentes, o Brasil também participou nos últimos anos de festividades alusivas à independência de países da América do Sul, como Chile e Peru.

"Dessa vez, representantes das nações amigas vieram celebrar com o povo brasileiro os 200 anos da Independência do Brasil", comunicou a Marinha, em nota.

Na parte da tarde, a partir das 14h, Bolsonaro é esperado em um evento da Convenção das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira no Estado do Rio de Janeiro, na Vila Militar, zona oeste da capital fluminense. O compromisso seria privado, por isso não consta na agenda oficial da Presidência da República, segundo informação da assessoria do governo. Bolsonaro tem embarque previsto de volta a Brasília às 16h15 deste sábado.