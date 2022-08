Bolsonaro participa de formatura de oficiais do Exército

Rayanderson Guerra (via Agência Estado)

A pouco mais de 40 dias do primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, cumpriu uma das agendas mais tradicionais de seu governo - repetida desde 2019: prestigiar a cerimônia de formatura de oficiais na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende (RJ), na manhã deste sábado, 20. Sem discursar, Bolsonaro ficou ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro (PL), de ministros e comandantes das Forças Armadas.

Pouco antes do início da solenidade, Bolsonaro cumprimentou apoiadores na entrada do Hotel de Trânsito da Aman. Uma motociata foi convocada de cidades vizinhas até a frente do hotel. Por volta das 9h, Bolsonaro ficou às margens da Rodovia Presidente Dutra, ao lado do candidato a vice-presidente, general Walter Braga Netto, acenando aos motociclistas. Ao contrário de ocasiões anteriores, Bolsonaro não participou do ato dirigindo uma moto ou na garupa de um apoiador.

Entre os presentes estavam o ex-ministro da Saúde e candidato a deputado federal, Eduardo Pazuello, os ministros Luiz Eduardo Ramos, Anderson Torres, Augusto Heleno e o vice vice-presidente Hamilton Mourão. Formado na Aman em 1977, Bolsonaro acompanhou a entrega de espadins a formandos da academia em diversas ocasiões, desde que assumiu a Presidência.