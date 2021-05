Bolsonaro organiza churrasco com picanha de R$ 1.799,99 o Kg

Continua após publicidade

No último fim de semana ao qual houve a comemoração do Dia das Mães, o presidente Jair Bolsonaro organizou um churrasco no Palácio da Alvorada, em Brasília, que contou com peças de picanha no valor de R$ 1.799,99 por quilo. Um foto foi publicada nas redes sociais pelo churrasqueiro que foi contratado, que é amigo de Bolsonaro.

Como é possível ver na imagem, cada um segura um peça de carne com uma embalagem personalizada com o slogan da última campanha presidencial: “Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos”.

Conforme apurado pelo jornal Folha de S.Paulo, a peça com a embalagem personalizada é vendida por um frigorífico de Goiás com o nome de “picanha Mito”. Sem a embalagem personalizada, a picanha de gado da raça wagyu, de origem japonesa, é vendida por R$ 1.799,99 o quilo.



Conforme a apuração da Folha, uma peça, como a da foto do presidente com o churrasqueiro, tem em média 350 g e custa cerca de R$ 600.

Com informações; IstoÉ.