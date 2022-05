Bolsonaro: 'Nós, Executivo e Legislativo, somos um casal'

Da Redação

Em cerimônia para marcar o anúncio de medidas econômicas que visam ampliar a participação de mulheres e jovens no mercado de trabalho, o presidente Jair Bolsonaro (PL), em rápido discurso, destacou sua suposta boa relação com o Congresso Nacional. "Nós, Executivo e Legislativo, somos um casal", afirmou o chefe do Executivo, que defendeu a atuação do governo em benefício do público feminino - justamente o segmento do eleitorado em que enfrenta maior rejeição.

continua após publicidade .

Bolsonaro quebrou o protocolo e passou a palavra à deputada Celina Leão (PP-DF), presidente da bancada feminina no Congresso. "Tem uma pessoa muito, mas muito melhor do que eu, que pode falar um pouco dessas ações em prol da mulher dentro do Parlamento em um pouco no Executivo", disse o presidente ao anunciá-la.

Na avaliação de Celina, nunca o País "teve presidente que protegeu e sancionou tantas legislações voltadas às mulheres".