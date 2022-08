Bolsonaro no Flow: 'Sabemos o viés de esquerda da maioria dos ministros do STF'

Bruno Luiz e Eduardo Gayer (via Agência Estado)

Em novo ataque a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira, 8, que a maioria dos magistrados da Corte têm "viés de esquerda" durante entrevista ao Flow Podcast. Ele também voltou a criticar suposto ativismo judicial dos ministros, que estariam interferindo em atribuições do Executivo e do Legislativo.

"Sabemos viés de esquerda da maioria dos ministros do STF. São favoráveis ao desarmamento, mas não abrem mão de carro blindado", declarou o presidente.

Bolsonaro lembrou a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) para argumentar o suposto ativismo dos ministros do STF. "Para vivermos em harmonia, cada poder tem que fazer seu papel. O STF não pode ficar legislando, praticar ativismo judicial. Ministros interferem e não podem. O ativismo judicial se faz presente no Brasil. O que foi a prisão do Daniel Silveira? Ele falou muitas coisas que eu condeno, mas não é um ministro que resolve abrir um inquérito, resolve investigar e resolve punir o cara", disse, em referência ao ministro Alexandre de Moraes, que ordenou a prisão de Silveira e é um dos principais alvos de Bolsonaro no Judiciário.

Plebiscitos

Para atacar as urnas eletrônicas, agora de forma indireta, Bolsonaro ainda falou que o País poderia ter mais plebiscitos se tivesse "sistema confiável de votação". "Em 2005, fizemos referendo das armas. O governo era outro, e ele fez exatamente o contrário. Jogou mais pesado na campanha de desarmamento, dizendo que aquilo ia ajudar a diminuir a violência no Brasil", mais uma vez em defesa do armamento da população.