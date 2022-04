Bolsonaro: no Brasil temos três Poderes e todos eles podem melhorados

Da Redação

Crítico do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (20) que todos os Poderes do Brasil "podem ser aperfeiçoados e melhorados". A declaração foi feita em discurso em entrega de títulos fundiários em Rio Verde (GO).

Bolsonaro também aproveitou o evento para criticar a esquerda, que na candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve polarizar com o presidente nas eleições deste ano. "O inimigo da nação não veste verde e amarelo, veste vermelho", afirmou o chefe do Executivo no evento. "Tem um ladrão por aí que vive dizendo que sonha em voltar a desarmar seu povo", acrescentou, em aparente referência a Lula.

"O Brasil é um país cristão. Somos contra o aborto, a ideologia de gênero. Nós queremos arma de fogo para o cidadão de bem", repetiu ainda o presidente, reforçando a postura conservadora que deve adotar na campanha.

Com uma plateia de apoiadores do governo, a cerimônia em Goiás também foi marcada por vaias ao governador do Estado, Ronaldo Caiado (União Brasil), que se distanciou de Bolsonaro.