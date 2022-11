Bolsonaro mantém silêncio sobre vitória de Lula na eleição

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Enquanto Jair Bolsonaro não se manifesta, seus apoiadores realizam bloqueios em rodovias do país

O atual presidente da República, Jair Bolsonaro, mantém silêncio sobre o resultado da eleição cerca de trinta e sete horas após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar, no domingo (30), a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República. Até o momento, o candidato pelo Partido Liberal (PL) não se manifestou.

continua após publicidade .

Integrantes do governo Bolsonaro, como o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro Ciro Nogueira (Casa Civil) já entraram em contato com integrantes da campanha de Lula para oferecer apoio no processo de transição de governo.

Leia mais: Caminhoneiros interditam rodovias do PR, apesar de decisão judicial

continua após publicidade .

A agenda oficial do mandatário para esta terça-feira (1º) não prevê compromissos oficiais. Durante esta manhã, o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) foi visto entrando no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. Aliado de Bolsonaro, o deputado Hélio Lopes (PL-RJ) também foi visto chegando ao local.

Na segunda-feira, o ajudante de ordens do presidente, tenente-coronel Cid, se dirigiu ao Alvorada. O general Walter Souza Braga Netto, que concorreu como candidato a vice de Bolsonaro, também foi visto entrando no Alvorada. Depois, Bolsonaro se dirigiu ao Palácio do Planalto, voltou para o Alvorada e manteve o silêncio sobre a disputa eleitoral.



De acordo com as informações do TSE, o candidato pelo Partido dos Trabalhadores foi eleito o novo presidente com 60,3 milhões de votos (50,90%). Bolsonaro obteve 58,2 milhões de votos válidos, ou seja, 49,10%.

continua após publicidade .

No Brasil, há uma tradição em que o candidato derrotado reconhece a derrota e deseja sorte ao eleito. Isso aconteceu em eleições passadas.



Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News