Bolsonaro: Lula tem votos ou apenas números no Datafolha?

Marlla Sabino e Matheus Piovesana (via Agência Estado)

O presidente Jair Bolsonaro voltou hoje a fazer críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelas declarações sobre ter pedido a Fernando Henrique Cardoso a liberdade dos sequestradores do empresário Abílio Diniz. A declaração de Lula aconteceu ontem, durante evento em Maceió.

"Um candidato que fala isso, que vai botar os pastores de paz nos devidos locais, que vai legalizar o aborto, que vai legalizar as drogas, esse cara tem voto ou só tem apenas números no Datafolha?", disse durante participação em evento religioso em Manaus, Amazonas.

Bolsonaro também ironizou a possibilidade de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) com recursos sobre os resultados da eleição.

"Mas quando abrir as urnas, ou melhor, quando os votos forem contados dentro da sala cofre e for anunciado o resultado e o mundo, em especial, o grande País, que tem interesse aqui em nossa Pátria, reconhecer como legítima a eleição, o que o possível derrotado vai fazer? Vai entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal? Prefiro entrar com recurso no tribunal estudantil."