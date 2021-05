Bolsonaro lidera pesquisa eleitoral para 2022

Continua após publicidade

O presidente Jair Bolsonaro lidera a disputa eleitoral pela Presidência da República nas eleições de 2022, de acordo com uma pesquisa recente feita pelo Paraná Pesquisas a pedido da revista Veja.

Conforme as análises, Bolsonaro lidera com 32,7%,; Lula vem em segundo com 29,3%; depois Ciro Gomes com 6,2%; Luciano Huck com 5,8%; Sergio Moro, 5,8%; João Doria, 3,6%; João Amoêdo, 2,6%; Luiz Henrique Mandetta, 1,4%.

3,8% não responderam e 8,8% escolheram nenhum ou branco.

Já em um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, o atual presidente tem 42, 5% da intenção de votos, enquanto o petista surge com 39,8%. Em uma disputa com Ciro Gomes, Bolsonaro aparece com 43,4%, enquanto Gomes tem 35,3%. Se o atual presidente confrontasse Doria em um segundo turno, Bolsonaro teria 42,6% e o tucano, 31,3%.

Cerca de 2.010 eleitores foram ouvidos, entre os dias 30 de abril e 4 de maio, por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais e para menos.

Com informações; Gazeta do Povo.