Bolsonaro faz live com Neymar, que cita 'valores' ao reiterar apoio ao candidato

Iander Porcella (via Agência Estado)

Em campanha pela reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou neste sábado, 22, uma live nas redes sociais com o jogador Neymar, da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain. Durante a transmissão ao vivo, o atacante afirmou que decidiu apoiar o chefe do Executivo porque ambos têm os mesmo "valores". Neymar disse que Bolsonaro é a "escolha correta" e citou o lema "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".

A live, a oito dias do segundo turno, deve durar 22 horas e contar com a participação de diversos aliados do candidato à reeleição. A duração é uma referência ao número de Bolsonaro na urna. Na conversa com Neymar, que participou por chamada de vídeo, o presidente fez um apelo para que o jogador convença eleitores jovens a votar nele e disse que a população exige "respeito à Constituição e à liberdade". A frase é usada pelo chefe do Executivo, normalmente, para fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas a Corte não foi mencionada.

"Eu fico muito feliz de ver, ultimamente, bandeiras espalhadas pelo Brasil, não só pelo que está em jogo, e sim pelo orgulho de ser brasileiro", disse Neymar. "O que me motivou a expor a minha opinião, são os valores que o presidente carrega que são bem parecidos comigo, com a minha família, com tudo que a gente preza", emendou o jogador da Seleção, que também convocou outros atletas a se posicionarem na eleição.

Bolsonaro, por sua vez, exaltou a Copa do Mundo, que vai ocorrer após as eleições, e falou em patriotismo. "A gente vê prédios com várias bandeiras na janela. Lá na Presidência, eu coloquei um bandeirão além do normal, para mostrar, realmente, qual é a nossa pátria. No passado, tinham umas facções aí que rasgavam a bandeira, pisoteavam, tocavam fogo, e nós ficávamos sempre quietos", declarou o presidente.

No último dia 18, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto, ironizou o apoio de Neymar ao chefe do Executivo. O petista disse que o jogador está "com medo" de que seja revelado o valor da dívida que ele tem com a Receita Federal.

"Neymar tem o direito de escolher o que ele quiser para ser presidente. Acho que ele está com medo que se eu ganhar as eleições, eu vá saber o que o Bolsonaro perdoou da dívida do imposto de renda dele. Acho que daí que ele está com medo de mim. O Bolsonaro fez acordo com pai dele", disse o petista em entrevista ao Flow Podcast.

O atacante declarou apoio a Bolsonaro de forma pública em 29 de setembro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jogador de futebol cantou um jingle da campanha que mencionava o número do candidato à reeleição na urna. "Vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro", dizia o trecho da música. No segundo turno, a campanha do presidente tem usado a imagem de Neymar na propaganda eleitoral na TV.