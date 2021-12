Bolsonaro fala em indicar mais dois evangélicos para o Supremo

Da Redação

Em conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deu a entender que, caso reeleito, pretende indicar mais dois nomes evangélicos para ocupar o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Os evangélicos são hoje uma das principal base de sustentação do presidente.

"Se eu for candidato e se eu for reeleito, a gente coloca dois no início de 2023 lá", disse, após ser questionado sobre a aprovação de André Mendonça na semana passada. A conversa foi veiculada por um canal bolsonarista no YouTube.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro reclamou no Instagram da repercussão e piadas na internet sobre o vídeo em que aparece comemorando a aprovação de Mendonça. Michelle classificou os comentários como "intolerância religiosa" e "desamor". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.