Bolsonaro envia ministro para representá-lo em solenidade no Congresso

Débora Álvares e Izael Pereira (via Agência Estado)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, enviou o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, para representá-lo na sessão solene do Congresso Nacional de comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil na manhã desta quinta-feira, 8. Bolsonaro desistiu de comparecer ao evento após ficar isolado no desfile da quarta, 7 de setembro, quando transformou a cerimônia cívica em um palco político.

Os comandantes da Câmara, Arthur Lira, Senado, Rodrigo Pacheco, anfitriões do evento desta quinta-feira, não foram na quarta ao ato na Esplanada dos Ministérios.

Também não compareceram outras autoridades que prestigiam o evento no Congresso nesta quinta, como o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e até o procurador-geral da República, Augusto Aras, indicado ao cargo duas vezes por Bolsonaro.

Estão presentes também na solenidade do Congresso os ex-presidentes Michel Temer e José Sarney, além dos ministros do Supremo Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).