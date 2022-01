Bolsonaro e Michelle chegam à missa de 7º dia de falecimento da mãe do presidente

Da Redação

O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle, chegaram por volta das 9h desta quinta-feira, 27, à Catedral Militar Rainha da Paz, em Brasília, para a missa de sétimo dia do falecimento de Olinda Bolsonaro, mãe do chefe do Executivo. Dona Olinda, como era conhecida, morreu na última sexta-feira, aos 94 anos, em Eldorado (SP).

A cerimônia será presidida pelo arcebispo militar Dom Fernando Guimarães. Não haverá transmissão nas redes sociais. Estão presentes ministros como Braga Netto (Defesa), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional). O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho "Zero Dois" do presidente, também já chegou. Há poucos apoiadores civis na igreja.

Em razão da missa de sétimo dia, o presidente teve de cancelar sua participação na cúpula do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul (Prosul), que ocorre hoje em Cartagena, Colômbia. O vice-presidente Hamilton Mourão foi escalado para representar o Brasil no encontro.