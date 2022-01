Bolsonaro é criticado por faltar a depoimento convocado por Moraes

Da Redação

Palavras críticas ao presidente Jair Bolsonaro lideram os principais assuntos discutidos no Twitter na tarde desta sexta-feira, 28. "Bozo Arregão" e a "#BolsonaroCovarde" ocupam, respectivamente, a segunda e quinta posição no ranking da rede social.

continua após publicidade .

O presidente desobedeceu à determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e não compareceu à sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, nesta sexta-feira.

Moraes intimara Bolsonaro a depor no inquérito que apura o vazamento de investigação sigilosa da PF sobre ataque hacker às urnas eletrônicas, mas a Advocacia-Geral da União (AGU) havia recorrido da decisão. O magistrado rejeitou prontamente o pedido do presidente para não comparecer à PF.

continua após publicidade .

Usuários na rede social relembram que o presidente disse, nos atos do dia 7 de setembro, que ele não iria mais cumprir qualquer decisão do ministro Alexandre de Moraes.

O ministro do STF, aliás, ocupa as terceira e quarta posições entre os assuntos mais comentados do Twitter. O ilustrador Cris Vector, no Twitter, fez uma arte em que o presidente foge de Alexandre de Moraes. A publicação tem 3,9 mil curtidas.