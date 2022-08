Bolsonaro diz que Zema é bom gestor e evita criticar governador de MG

Iander Porcella (via Agência Estado)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira, 19, que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, é um "bom gestor". Em entrevista à web rádio 98 FM, ele disse que não criticaria Zema, numa tentativa de aproximação com o chefe do executivo mineiro. No Estado, Bolsonaro lançou o senador Carlos Viana (PL) ao governo, em meio à resistência do atual ocupante do Palácio Tiradentes em atrelar sua imagem à do presidente.

"Romeu Zema, tenho um bom relacionamento com ele, acho ele um bom gestor, ele também enfrentou uma pandemia e fez um bom trabalho aqui. Não vou criticar o Zema, porque temos um candidato aqui ao governo do nosso partido, Carlos Viana, também uma boa pessoa, está fazendo seu trabalho, dou meu apoio para ele", declarou Bolsonaro. "Jamais serei inimigo do Zema, até porque não tenho como ser inimigo dele", emendou, ao dizer que o Estado de Minas Gerais está "bem servido" com os dois candidatos.

Na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 18, Zema apareceu novamente na liderança da disputa, com 47% das intenções de voto. O ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), que conta com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ficou em segundo lugar com 23%.

Na sequência, apareceu Carlos Viana (PL) com 5% das intenções de voto. Vanessa Portugal (PSTU) e Renata Regina (PCB) empataram com 2%. Marcus Pestana (PSDB), Cabo Paulo Tristão (PMB), Lourdes Francisco (PCO) e Lorene Figueiredo (PSOL) marcaram 1%. Indira Xavier (UP) não pontuou. Os indecisos somaram 9%, e os votos brancos e nulos, também 9%.