Bolsonaro diz que vencerá Lula: 'É o Flamengo enfrentando o Bangu'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O comentário foi feito por Bolsonaro nesse domingo (17)

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, disse que está confiante na reeleição e descartou as chances de seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que irá concorrer as eleições pelo Partidos dos Trabalhadores (PT).

continua após publicidade .

"É o Flamengo, com todo o respeito, enfrentando o Bangu", disse. O comentário foi feito nesse domingo (17).



Bolsonaro também anunciou que pretende promover "o maior" 7 de setembro possível em 2022 com desfile militar em Brasília.



continua após publicidade .

As declarações foram dadas a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse que pretende permanecer na cidade para acompanhar o desfile do Dia da Independência do País. "O Sete de Setembro acho que vai ser muito grande no Brasil", disse. "Casa com os 200 anos da nossa independência."

Siga o TNOnline no Google News