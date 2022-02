Bolsonaro diz que vai concluir transposição do São Francisco ainda neste ano

Da Redação

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira que o governo federal vai concluir a transposição do Rio Francisco ainda neste ano. O chefe do Executivo pretende disputar a reeleição em outubro. No entanto, a previsão do Ministério do Desenvolvimento Regional, como mostrou reportagem do Broadcast Político em novembro, é de conclusão apenas em 2024.

"Vamos fazer com que, brevemente, ainda no corrente ano, tenhamos concluída totalmente a transposição do São Francisco, para o bem de vocês e tranquilidade do nosso País. Tudo faremos para que a água, esse bem indispensável, chegue ao lar de vocês", disse o presidente em Jardim de Piranhas, Rio Grande do Norte, em cerimônia para marcar a chegada das águas do Velho Chico ao Estado.

Bolsonaro está em tour pelo Nordeste para inaugurar trechos já concluídos da transposição do São Francisco. O governo aposta na megaobra de infraestrutura e no Auxílio Brasil para fortalecer sua imagem na região, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem a maior força eleitoral. Ciente do ativo eleitoral, o chefe do Executivo mobilizou a máquina pública para acelerar a transposição.

Também presente na cerimônia, o ex-senador Magno Malta (PL-ES) fez um discurso emocionado e repetiu que Bolsonaro foi livrado por Deus no caso da facada para ser presidente da República. "Nós precisamos reconduzir esse homem ao poder, à reeleição. E depois dele, outro conservador", disse o pastor evangélico.