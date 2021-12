Bolsonaro diz que vai ao Vale do Ribeira no recesso e confirma volta só dia 23

Da Redação

O presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores que vai ao Vale do Ribeira, região onde passou a infância e mora sua mãe, durante seu "recesso" de seis dias. Ele também confirmou que só volta a Brasília no dia 23 de dezembro, próxima quinta-feira, como informou mais cedo o Broadcast Político.

As declarações foram dadas a simpatizantes pela manhã, mas só veiculadas pelo canal bolsonarista Foco do Brasil há pouco nesta sexta, 17. Essa é a única equipe de comunicação autorizada a acompanhar as conversas do presidente com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

Bolsonaro deixou Brasília nesta tarde. A agenda oficial do presidente de segunda-feira acaba de ser divulgada e não constam compromissos oficiais e não há detalhes onde o presidente se hospedará.