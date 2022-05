Bolsonaro diz que só vai participar de debates em 2º turno

Da Redação

Em entrevista ao Programa do Ratinho, da Rede massa, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que só pretende participar de debates com os candidatos à presidência da República em um eventual 2º turno das eleições.

Conforme Bolsonaro, no 1º turno, os candidatos vão querer "dar pancada" e, por isso, ele irá pensar sobre ir ou não aos embates.

“Havendo o debate, eu vou participar. O segundo turno eu vou participar. Se eu for para o segundo turno, devo ir, né, eu vou participar. No primeiro turno a gente pensa. Porque se eu for, os 10 candidatos vão querer o tempo todo dar pancada em mim. E eu não vou ter tempo de responder para eles”, salientou o presidente durante a entrevista.



“Aí vai fazer pergunta para outro, vão dar pancada em mim e depois pergunta para outro. Então nós vamos analisar isso daí, porque eu acho que debate teria que ser para ter perguntas pré acertadas com os encarregados de fazer os debates, para não baixar o nível”, concluiu.

Em 2018, quando disputou a cadeira presidencial, Bolsonaro foi duramente criticado por se ausentar dos debates com candidatos ao pleito.

A fala desta terça-feira (31) vai contra o que o mandatário disse em janeiro deste ano, quando afirmou que compareceria a todos os debates. Na ocasião, Bolsonaro também ressaltou que a presença nas discussões só seria efetiva se os familiares não fossem citados pelos oponentes.



“Eu pretendo ir a todos os debates”, disse. “Em 2018, eu compareci em dois e depois eu tive uma crise, eu levei uma facada, eu sobrevivi por milagre”, continuou.

“Pode ter certeza, quando compararmos, em especial no momento do debate, estarei muito melhor preparado, obviamente. Eu não vou ficar na armadilha de ficar discutindo ali, besteira. A gente vai responder realmente o que nós fizemos e o que estamos deixando para o Brasil”, acrescentou Bolsonaro, à época.