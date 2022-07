Bolsonaro diz que presidente eleito da Colômbia 'não tem Deus no coração'

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em culto evangélico em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro. "Olhem o que está acontecendo no Chile, para onde começa a ir a nossa Colômbia, depois da eleição de alguém que não tem Deus no coração", afirmou, sobre o ex-guerrilheiro que representou a chegada da esquerda ao poder no país vizinho pela primeira vez.

continua após publicidade .

A reunião com José Arruda, irmão do guarda municipal petista Marcelo Arruda, assassinado a tiros em sua festa de aniversário por um militante bolsonarista, também foi alvo de comentários do chefe do Executivo.

"Conversamos com o irmão daquele que faleceu, onde a imprensa tentou botar no meu colo a responsabilidade pelo episódio lamentável e injustificável. Brigas existem, mas como aquela não tem explicação, do nada. Do nada, deixando chefe de família morto, não interessa coloração político-partidária daquela pessoa", afirmou. "Destruímos narrativas, mostramos que me interessa conversar com ele para prestar solidariedade, e ele veio falar comigo com irmão assassinado", acrescentou.

continua após publicidade .

Mais cedo, o deputado federal bolsonarista Otoni de Paula (MDB-RJ), intermediador da reunião, revelou que Bolsonaro prestou solidariedade à família enlutada e reconheceu que o aniversariante foi a única vítima do caso.

Combustíveis

Aos presentes, Bolsonaro renovou a retórica conservadora e voltou a comemorar a redução do preço dos combustíveis na ponta da linha após políticas de desoneração. "A inflação será negativa nesse mês que estamos, os combustíveis estão despencando. Não é fácil enfrentar um lobby tão poderoso como esse, dos combustíveis", declarou o presidente, acompanhado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e pelo ex-senador Magno Malta (PL-ES), que tentará voltar ao antigo cargo neste ano.

Após o culto, Bolsonaro segue rumo ao estádio Mané Garrincha para assistir ao jogo do Flamengo contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.