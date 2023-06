Bolsonaro diz que pode concorrer a vereador no Rio de Janeiro

No mesmo discurso, no entanto, admitiu que também pode tentar voltar ao Palácio do Planalto

Ameaçado de perder os direitos políticos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (23) que, caso continua elegível, que pode sair candidato a vereador no Rio de Janeiro.

"Estou pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Qual o problema? Não há demérito nenhum. Até vou me sentir jovem, geralmente a vereança é para a garotada", falou em evento do PL no Rio Grande do Sul.

No mesmo discurso, no entanto, admitiu que também pode tentar voltar ao Palácio do Planalto. "Em 2026, se estiver vivo até lá e também elegível, se essa for a vontade do povo, a gente vai e disputa novamente a Presidência", afirmou.

Bolsonaro começou a ser julgado no TSE na última quinta-feira (22) por conta de uma reunião com embaixadores, quando mentiu em relação às falhas no processo eleitoral brasileiro. Os ministros retomam o julgamento na terça-feira (27) e decidem se ele pode ou não concorrer a vereador no Rio de Janeiro ou presidente da República, como afirmou nesta sexta em Porto Alegre.

