Bolsonaro diz que para 2 de outubro há um nome e um ladrão do outro lado

Gustavo Porto e Célia Froufe (via Agência Estado)

Em comício em Campinas, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, argumentou há pouco que "não está difícil de escolher" em quem votar na eleição presidencial marcada para o próximo dia 2 de outubro. "Nós temos dois nomes para o dia 2 de outubro. Ou melhor, um nome e um ladrão do outro lado", afirmou arrancando aplausos e reação de euforia dos manifestantes presentes. O presidente se refere ao candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva, que também já foi presidente do Brasil por dois mandatos (2003-2010).

Bolsonaro disse aos apoiadores que eles têm facilidade de escolher e elencou uma lista de diferença entre os dois candidatos, sempre usando as expressões "do lado de cá" e "do lado de lá tem um ladrão". Segundo o chefe do Executivo, de um lado, está uma pessoa que defende a família e de outro um candidato que diz que os valores familiares estão em retrocesso. Também citou o aborto, dizendo que de um lado há um defensor da vida desde a sua concepção, mas que de outro alguém que quer aprovar o aborto.

O chefe do executivo continuou as comparações dizendo que de um lado há um presidente que respeita a dor de uma mãe que tem o filho no mundo das drogas e, de outro, um ladrão que quer legalizar as drogas. "Do lado de cá, alguém que respeita a propriedade privada. So lado de lá, um cara que diz que quer valorizar o MST", citou, mencionado o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

Bolsonaro prosseguiu: "do lado de cá, alguém que diz que há o sagrado direito de legítima defesa, por isso defende o armamento para o cidadão de bem", voltando a arrancar aplausos dos presentes. "Do outro lado, um ladrão que quer desarmar o cidadão de bem", disse repetindo que povo armado jamais será escravizado. Neste momento, os apoiadores começaram a gritar "mito, mito".