Bolsonaro diz que não vai recorrer de decisão sobre transporte público gratuito

Iander Porcella (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira, 19, que não vai recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de autorizar o transporte público gratuito no dia do segundo turno das eleições. Na tarde de hoje, o plenário da Corte atingiu maioria para confirmar a decisão liminar do ministro Luís Roberto Barroso.

continua após publicidade .

"Olha, nós poderíamos recorrer, mas não vamos recorrer, vamos deixar todos que possam votar, que votem, que facilite a vida daquelas pessoas que não têm recursos para pagar o transporte para a votação", declarou Bolsonaro, no Palácio da Alvorada.

O ministro do STF também autorizou que ônibus escolares e outros veículos públicos sejam usados para transportar os eleitores até os locais de votação no dia 30. A decisão foi publicada nesta terça-feira, 18, e atendeu a um pedido da Rede Sustentabilidade.

continua após publicidade .

"Considerando que o transporte público para os locais de votação, muitas vezes, é mais caro que a multa pelo não comparecimento, a ausência de política pública de concessão de transporte gratuito no dia do pleito tem potencial para criar, na prática, um novo tipo de voto censitário, que retira dos mais pobres a possibilidade de participar do processo eleitoral", diz um trecho da decisão de Barroso.