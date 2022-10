Bolsonaro diz que ministros STF e TSE têm lado político e maioria não tem isenção

Eduardo Laguna e Marlla Sabino (via Agência Estado)

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato a reeleição, acusou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de votarem com parcialidade. "Os caras têm lado político. Qualquer ação no Supremo e no TSE, dá ganho de causa para o outro lado, não tem isenção", afirmou o chefe do Executivo durante live do canal Pilhado, no Youtube. E, em vez de personalizar as críticas sobre os ministros do STF, como usualmente faz, destacou: "A maioria não tem isenção."

Bolsonaro disse também que questões ideológicas estão por trás das notícias negativas sobre o governo publicadas pela imprensa. O presidente apontou ainda os cortes da propaganda oficial ao explicar por que seu governo recebe "pancadas" de jornalistas.

"Fui o primeiro governo que pegou teto de gastos. Quando tem que fazer o orçamento, tem que cortar muita coisa. Então, vou cortar a propaganda, entre outras coisas menos importantes. Quando corta da imprensa, o pessoal fica revoltado", disse Bolsonaro. "Não tenho como manter a verba à imprensa como se fosse obrigatória em detrimento de outras áreas", acrescentou.

O presidente também criticou o tratamento recebido no Jornal Nacional na série de entrevistas com candidatos a presidente. Segundo ele, "não há dúvida" de que houve diferença entre a entrevista dele e a do ex-presidente Lula.

Bolsonaro comemorou ainda durante a live o crescimento, na eleição do domingo passado, dos partidos da direita no Legislativo. "Temos Câmara e Senado mais de centro-direita. Ou seja, eu sendo reeleito, vou ter facilidade em aprovar projetos de interesse da população", afirmou Bolsonaro. "Se for o outro lado eleito, vai bater de frente com o Parlamento", comparou o presidente.