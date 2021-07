Da Redação

Bolsonaro diz não saber se vai disputar as eleições em 2022

Na manhã desta quarta-feira (28), o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, afirmou, novamente, não saber se vai disputar as eleições de 2022. Ele utiliza essa declaração para afastar acusações de campanha eleitoral antecipada.

continua após publicidade .

O presidente disse, recentemente, que o resultado das eleições do ano que vem será passível de dúvidas, caso o voto impresso não seja aprovado. Bolsonaro realiza viagens por todo o Brasil para inaugurar obras e participar de eventos políticos, como as motociatas.

“Quanto à política: eu não quero entrar em muitos detalhes agora porque a preocupação é realmente administrar o Brasil. É natural, obviamente, eu tenho que ter um partido político. Eu não sei se vou disputar as eleições do ano que vem, devo disputar, eu não posso garantir”, disse em entrevista à Rádio Cidade, de Luis Eduardo Magalhães (BA).

continua após publicidade .

O chefe do Executivo reafirmou que está conversando com siglas sobre uma possível filiação, mas ainda não há certeza sobre seu destino. Dentre as legendas, Bolsonaro disse novamente que está em conversas com o Progressistas. “Entre eles, o Partido Progressistas, ao qual eu integrei por aproximadamente 20 anos ao longo de 28 que eu fui deputado federal”, ressaltou.