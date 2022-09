Bolsonaro diz em entrevista que 'passa a faixa' se perder as eleições

Da Redação

O candidato ocupa a segunda posição nas pesquisas eleitorais divulgadas recentemente

Durante a madrugada desta terça-feira (13), o atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro, concedeu uma entrevista a podcasts evangélicos e afirmou que "passa a faixa" da Presidência da República se perder as eleições deste ano.

"Se essa for a vontade de Deus, eu continuo [na Presidência]. Se não for, a gente passa a faixa e eu vou me recolher porque, com minha idade, não tenho mais nada a fazer aqui na Terra se acabar essa minha passagem pela política em 31 de dezembro do corrente ano", disse Bolsonaro.



As pesquisas eleitorais apontam que Bolsonaro ocupa a segunda posição nas intenções de voto, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O chefe do Executivo disse anteriormente que só deve aceitar o resultado do pleito se as eleições forem "limpas".

Entre as últimas vezes que Bolsonaro disse isso, uma delas foi durante sabatina no Jornal Nacional, da TV Globo, no mês passado.



Ao ser questionado por William Bonner e Renata Vasconcellos, o presidente voltou a colocar suas condicionantes sobre transparência e a levantar suspeitas infundadas e sem provas sobre o sistema eleitoral. Até hoje, não há indícios de fraude nos 26 anos de funcionamento da urna eletrônica.

"Serão respeitados os resultados das urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes", afirmou Bolsonaro.

Confira a entrevista completa:

Com informações do UOL.

