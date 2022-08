Bolsonaro diz a empresários que estar na Presidência 'é um saco'

Eduardo Laguna, Iander Porcella e Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)

Em meio à campanha pela reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira, 23, que considera ser "um saco" ocupar o cargo, mas que exerce a função como uma "missão" a qual foi designado. "Não tenho prazer nenhum de estar naquela cadeira. É um saco. Não posso pescar e contar piadas. Mas entendo como uma missão", declarou o chefe do Executivo durante discurso na solenidade de abertura do Congresso Aço Brasil 2022, evento que reúne empresários e executivos do setor siderúrgico na capital paulista.

Ao falar da ascensão de governos de esquerda na América do Sul, Bolsonaro repetiu que Venezuela e Colômbia enfrentam problemas sérios e a região "vai sendo pintada de vermelho".

Em busca do voto feminino, o presidente voltou a dizer que valorizou as mulheres ao conceder posses de terra durante o seu governo. "Colocamos fim ao MST distribuindo títulos, distribuindo terra", declarou o chefe do Executivo no evento.

Uma das estratégias de Bolsonaro para esvaziar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foi conceder títulos de propriedade. O presidente já disse que conseguiu levar os assentados para o lado do governo. Bolsonaro costumava fazer viagens pelo País para entregar os títulos. Agora não é mais possível fazer isso devido à Lei Eleitoral.

Rejeição

De acordo com as pesquisas eleitorais, as mulheres rejeitam mais Bolsonaro do que os homens. Por isso, o candidato tem feito acenos ao público feminino sempre que pode. Para isso, a campanha também tem dado protagonismo à primeira-dama Michelle. Antes mesmo do início oficial da campanha, na semana passada, ela já vinha acompanhando o presidente em eventos como a Marcha para Jesus.