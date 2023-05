Bolsonaro deve depor hoje à PF sobre fraude em cartão de vacina

Rayssa Motta (via Agência Estado)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve prestar depoimento hoje à Polícia Federal na investigação sobre esquema de fraudes em dados de vacinação da covid-19.

Segundo a PF, os certificados de imunização do ex-presidente e da filha dele, Laura, foram adulterados "para burla de restrições sanitárias impostas pelo Brasil e pelos Estados Unidos em meio à pandemia". O celular do ex-presidente foi apreendido na Operação Venire, no último dia 3.

