Bolsonaro deseja permanecer nos EUA até depois do Carnaval

Foto tirada no dia 01 de janeiro de 2023, nos Estados Unidos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos desde antes do fim do seu mandato, pediu para ficar mais tempo na casa do ex-lutador José Aldo, em Orlando. Ele deseja ficar no local até depois do Carnaval. As informações foram obtidas pela Folha de São Paulo.

Bolsonaro está hospedado no local há mais de um mês e, ainda conforme a Folha, o aluguel da casa é avaliado em cerca de R$ 2.600 a diária. A residência, porém, foi cedida pelo ex-lutador. O imóvel tem oito quartos e fica nas proximidades da Disney.

Conforme apuração do jornal, Bolsonaro estaria temendo decisões judiciais e, para ficar mais tempo morando nos Estados Unidos, estaria pensando em dar palestras para empresários para se financiar no país.

