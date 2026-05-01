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Bolsonaro dá entrada em hospital para cirurgia; Michelle pede orações

Ex-presidente chegou ao Hospital DF Star na manhã desta sexta-feira (1º); ele cumpre prisão domiciliar e precisou de aval da Justiça

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.05.2026, 08:42:04 Editado em 01.05.2026, 08:41:59
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Bolsonaro dá entrada em hospital para cirurgia; Michelle pede orações
Autor Bolsonaro passará por cirurgia no ombro - Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado no Hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta sexta-feira (1º), para ser submetido a um procedimento cirúrgico no ombro direito. A transferência ocorreu por volta das 6h, logo após a Alexandre de Moraes conceder a autorização necessária para que ele deixasse temporariamente a prisão domiciliar. A intervenção médica tem o objetivo de corrigir uma lesão ortopédica que vinha causando dores e desconforto ao ex-mandatário.

- LEIA MAIS: Congresso derruba veto de Lula a projeto de lei da dosimetria e beneficia Bolsonaro

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Acompanhando o marido, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o procedimento e pediu orações aos apoiadores pela saúde e pronta recuperação do ex-presidente.

“Que Deus abençoe o nosso dia, amados! Já estamos a caminho do hospital. Peço aos meus irmãos em Cristo que orem pelo procedimento cirúrgico do meu galego. Cremos, pela fé, que já deu tudo certo! O Senhor é bom em todo o tempo”, escreveu Michelle.

Bolsonaro cumpre pena em sua residência desde o final de março, quando o Supremo Tribunal Federal autorizou a medida cautelar de prisão domiciliar em caráter humanitário. A decisão foi baseada no estado de saúde geral do político, que recentemente também enfrentou um quadro de broncopneumonia bilateral. A atual cirurgia já era planejada pela equipe médica e dependia apenas da liberação judicial e do aval da Procuradoria-Geral da República para ser agendada.

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