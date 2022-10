Bolsonaro critica Lula e Dilma e diz que agora Brasil vai bem perante o mundo

Marlla Sabino e Eduardo Laguna (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, fez críticas na manhã deste domingo, 9, aos governos do PT e afirmou que, em sua gestão, o "Brasil vai bem perante o mundo". As declarações aconteceram em entrevista em podcast no canal Pilhado no Youtube.

continua após publicidade .

"Até novembro do ano passado se pagava, em média, R$ 190 no Bolsa Família, estamos pagando R$ 600 no Auxílio Brasil. Isso vem porque não tem corrupção. O nosso governo não roubou não, não deixou ninguém roubar, e se acontecer ajuda a investigar", afirmou.

Segundo o presidente, nos governos petistas a população era escravizada com o Bolsa Família. "Com Bolsa Família não dava para nada. Com Bolsa Família era escravizado por Lula e por Dilma. Se arranjasse um emprego, perdia o auxílio. Conosco não perde, ainda ganha mais R$ 200. Não é só isso apenas, o Brasil perante ao mundo está muito bem."

continua após publicidade .

Ao comentar sobre a situação de outros países, como a Argentina, o presidente afirmou que o Brasil tem um momento decisivo pela frente. "Se botar um mau piloto para dirigir esse País complicou", disse.

O presidente também voltou a criticar a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e reportagens publicadas pela imprensa sobre patrimônio da família Bolsonaro.