Bolsonaro confirma que irá a debate de 'Estadão/Eldorado' e pool de veículos

Assessores dos candidatos à Presidência Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram virtualmente com representantes do veículos do pool de imprensa (Estadão, Rádio Eldorado, SBT, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil) e aprovaram as regras para o debate no segundo turno, marcado para o dia 21, sexta-feira, às 21h30. A campanha de Bolsonaro confirmou que ele irá participar do evento.

A representante da campanha de Lula, embora tenha aprovado todos os detalhes do evento, ainda não informou se o candidato aceita debater. Mas disse que ele tem interesse em participar. Caso um deles não compareça, o outro será entrevistado pelo pool sobre temas previamente escolhidos.

O debate será realizado em estúdio do SBT, em Osasco (SP), sem plateia, com mediação do jornalista Carlos Nascimento e transmissão ao vivo pelas plataformas dos veículos patrocinadores. Serão 4 blocos. Em dois, os candidatos se defrontam diretamente. Nos demais, jornalistas fazem perguntas. Haverá réplicas, tréplicas e comentários.

Governo de São Paulo

O pool também prepara debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), previsto para dia 14, sexta-feira, às 22h, nos mesmos moldes do debate presidencial. As regras foram apresentadas hoje às campanhas para serem analisadas. Até o final desta semana, as assessorias de Tarcísio e Haddad devem confirmar participação.