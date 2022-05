Bolsonaro comete infração de trânsito ao pilotar moto sem capacete no RS

Da Redação

O presidente Jair Bolsonaro (PL) cometeu neste sábado, 7, mais uma infração de trânsito ao pilotar uma motocicleta sem o uso de capacete pelas ruas do município de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O uso do equipamento de segurança é obrigatório para condutores e passageiros.

O descumprimento da regra é classificado como infração gravíssima pela legislação, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. O infrator pode ser multado em R$ 293,47 e ter suspenso o direito de dirigir.

Durante o trajeto de moto, Bolsonaro acenou para apoiadores e chegou a descer para tirar fotos e cumprimentar a população que o acompanhava. O passeio foi transmitido ao vivo pelo presidente da República nas redes sociais, bem como pelo ex-ministro Onyx Lorenzoni, deputado (PL-RS), pré-candidato ao governo do Estado.

O presidente agradeceu a companhia dos motociclistas e disse, num breve discurso, que houve "um festival de imagens fantástico".

Não é a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro descumpre regras de trânsito ao participar de passeios de moto, com populares e militantes. Ele já cometeu infrações, como condutor ou na garupa, no Guarujá (SP), em Quixadá (CE) e numa ponte sobre o Rio Madeira, em Rondônia.

Em busca da reeleição, Bolsonaro tenta agradar aos motociclistas com promessas de medidas econômicas. Recentemente, o chefe do Executivo afirmou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, estudaria eventual isenção na cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para mototaxistas. No ano passado, o governo também publicou portaria que permite a isenção de pedágio para motos em rodovias que estão no processo de licitação ou relicitação.