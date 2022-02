Da Redação

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou pouco depois das 11h40 desta quinta-feira, 3, à rua onde está o Palácio do Rio Madeira, em Porto Velho, local no qual terá um encontro marcado para as 12h (pelo horário de Brasília) com o presidente do Peru, o esquerdista Pedro Castillo. No entanto, Bolsonaro deixou o local para fazer uma motociata com apoiadores, após uma rápida conversa com simpatizantes presentes ao redor da sede do governo de Rondônia.