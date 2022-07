Bolsonaro chega à marcha para Jesus e cumprimenta apoiadores em São Paulo

Cícero Cotrim e Igor Souza, especial para Estadão Conteúdo (via Agência Estado)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou há pouco à concentração da Marcha para Jesus, no centro de São Paulo. Em uma transmissão nas suas redes sociais, o mandatário aparece cercado de vários apoiadores e cumprimentando os presentes.

O presidente apareceu acompanhado de seguranças e aliados, como a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Os apoiadores, vestidos de verde e amarelo e carregando bandeiras do Brasil, se aglomeraram em torno do mandatário para tirar fotos. Um deles levantava um cartaz com os dizeres "carta branca para Bolsonaro."

De acordo com a assessoria da Marcha para Jesus, Bolsonaro deve fazer todo o trajeto do evento, que parte da estação da Luz, no centro da capital paulista, para a praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte da cidade. O presidente deve seguir em um trio elétrico e fazer um pronunciamento na praça.