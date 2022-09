Bolsonaro chama decisão do TSE de 'estapafúrdia' e promete live no Alvorada hoje

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou neste domingo, 25, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que proibiu o uso de instalações públicas, como o Palácio do Alvorada e o Planalto, para transmissões nas redes sociais com teor eleitoral. Ele ainda prometeu realizar uma live hoje no Alvorada, residência oficial da Presidência.

continua após publicidade .

"Hoje vai ter live no Alvorada", desafiou. "É uma decisão estapafúrdia. Invasão de propriedade privada. Enquanto eu for presidente, é a minha casa", disse.

A proibição foi determinada por uma decisão liminar do corregedor-geral do TSE, ministro Benedito Gonçalves, na última sexta-feira, 23. O magistrado mandou tirar do ar a "live" de quarta-feira, 21, em que Bolsonaro fez propaganda eleitoral usando a estrutura do Alvorada e também proibiu que o candidato à reeleição use recursos e instalações públicas para transmissões com cunho eleitoral.

continua após publicidade .

Questionado sobre se iria recorrer da decisão, o presidente disse apenas para "perguntar à AGU (Advocacia-Geral da União)". Bolsonaro andou de moto mais cedo por Brasília e parou em Guará 2, região administrativa do Distrito Federal.