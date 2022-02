Bolsonaro ataca Doria e promete recursos a prefeitos de São Paulo

Da Redação

O presidente Jair Bolsonaro atacou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pelo desmoronamento que atingiu a Marginal do Tietê, na capital paulista, e prometeu liberar recursos para municípios do Estado atingidos pelas chuvas nos últimos dias.

Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada na manhã desta sexta-feira, Bolsonaro vinculou as medidas restritivas adotadas na pandemia de covid-19 à fome da população. "Por exemplo, Aparecida, a cidade que vive do turismo religioso, com a política lá do governador de fechar tudo, caiu a renda da cidade, pessoal passando fome. A Ceagesp, por um tempo, manteve o pessoal alimentado."

Nesta semana, o presidente sobrevoou os municípios de São Paulo mais atingidos pelas chuvas, entre eles Francisco Morato, na Região Metropolitana. "O governador pediu R$ 450 milhões. Nós vamos dar, mas é para os prefeitos", afirmou Bolsonaro. "Parabéns pela transposição do Tietê para ele", emendou, repetido provocação já feita nesta semana.

Adversários políticos de Doria usaram o episódio que causou a cratera aberta na marginal do Tietê para atacar o governador, que pode se candidatar à Presidência. Nesta sexta-feira, Bolsonaro fez referência à ocorrência e citou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, pré-candidato ao governo paulista. "Tem que chamar o Tarcísio, né?"