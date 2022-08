Bolsonaro assiste ao jogo entre Palmeiras e Goiás no Allianz Parque em São Paulo

Equipe AE (via Agência Estado)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, seguiu para São Paulo, neste domingo, 7. Ele assiste à partida entre Palmeiras e Goiás, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Uma foto de Bolsonaro, acompanhado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi postada em uma rede social do clube. "O presidente está no Allianz Parque para acompanhar a partida de hoje", diz a legenda.

Mais cedo, Bolsonaro participou de um culto na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. O evento marca a celebração do 'Jubileu de Ouro' do pastor Márcio Valadão, que completou 50 anos de ministério na igreja.