O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresenta melhora clínica, mas segue sem previsão de alta hospitalar, segundo boletim médico do hospital DF Star divulgado neste sábado, 28. Segundo o boletim, o ex-presidente está em progressão da dieta para cremosa por via oral. O presidente manterá tratamento clínico, que inclui antibioticoterapia, fisioterapia e medidas de suporte.

"O Hospital DF Star informa que o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado com o diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia. Segue em melhora clínica, com progressão da dieta para cremosa por via oral. Mantém programação de manutenção da antibioticoterapia, fisioterapia e medidas de suporte. No momento segue sem previsão de alta hospitalar", disse o hospital no boletim.

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Bolsonaro está internado no DF Star desde 20 de novembro após reclamar de fortes dores abdominais. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar após ter sido condenado a 27 anos e três meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.