Giordanna Neves e Matheus de Souza (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

presidente Jair Bolsonaro (PL)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a tentar justificar, nesta sexta-feira, 14, suas declarações contrárias à vacina durante a pandemia da covid-19. Com a campanha petista destacando cenas onde classifica o presidente como "insensível" ao drama das famílias atingidas pela doença, o presidente voltou a falar que foi mal interpretado ao usar figuras de linguagem e disse que sua postura crítica era por preocupação. Bolsonaro declarou também que sua filha mais nova, Laura, não se vacinou.

continua após publicidade .

"As pessoas jovens são assintomáticas", justificou Bolsonaro. "Alguém viu alguma criança morrer de covid? É coisa rara. O que acontecia nesse caso é que chegava uma criança no hospital com traumatismo craniano que caiu da bicicleta e alguns hospitais, maldosamente, botavam na UTI covid. Porque eu pagava R$ 2 mil a diária. Outro era mil reais", continuou o presidente durante a live 'Mulheres de Minas com Bolsonaro'.

Siga o TNOnline no Google News