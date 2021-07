Bolsonaro afirma que quer se aproximar cada vez mais do parlamento

Da Redação

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse na sua live semanal que quer se aproximar cada vez mais do parlamento. Nesta semana, tomou posse como ministro da Casa Civil o senador Ciro Nogueira (PP-PI), um dos líderes do Centrão.

continua após publicidade .

"Não temos problema com esse novo parlamento que está aí, com os novos presidentes da Câmara e do Senado. São pessoas que têm ajudado muito o Brasil. Me sinto bem quando falo com eles, temos o mesmo sentimento", disse.

Bolsonaro repetiu algumas vezes durante a transmissão que respeita a Constituição e que quem pede um novo AI-5 "quer o impossível". "Eu quero dar golpe em mim mesmo?", questionou. "Eu já sou o presidente". No mesmo discurso, ele fez questão de dizer que respeita os militares. "Desrespeitados até há pouco tempo".

continua após publicidade .

Ele, no entanto, falou sobre limites e respeito entre poderes. "Não se justifica um deputado federal estar preso", disse em referência ao seu aliado, o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ).

Foram mais de duas horas de live. Bolsonaro havia prometido apresentar provas sobre fraudes nas urnas eletrônicas, o que não aconteceu. Por fim, o presidente mostrou apenas uma mistura de fake news, vídeos descontextualizados que circulam há anos na internet e análises enviesadas sobre números oficiais da apuração dos votos.