Bolsonaro afirma que Forças descartam selo de credibilidade às urnas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem que as Forças Armadas consideram "impossível dar um selo de credibilidade" ao sistema de votação. Bolsonaro disse que ainda persistem "vulnerabilidades" nas urnas eletrônicas. O Ministério da Defesa não se manifestou.

"Temos eleições pela frente. O que nos traz certa confiança é que as Forças Armadas foram convidadas a integrar a Comissão de Transparência Eleitoral e têm feito um papel atuante e muito bom nesse sentido", declarou Bolsonaro em entrevista ao conservador norte-americano Ben Shapiro. "Contudo, eles me dizem que é impossível dar um selo de credibilidade, tendo em vista ainda as muitas vulnerabilidades que o sistema apresenta."

Oficiais envolvidos nos trabalhos reiteraram que somente enviarão o relatório conclusivo dos trabalhos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quando a fiscalização for encerrada.

